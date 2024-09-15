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KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı
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KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024, 11:32 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024, 11:32

Tüm Türkiye'de KPSS’ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu. Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim (lise) sınavına geç kalan birçok aday salonlara giriş yapamadı. Geç kalan adaylardan birisi, “Biz 2 dakika sonra geldik” diyerek görevlilere tepki gösterdi. Sınava geç kalan bir adayın kendisine, "Hayatım hadi gidelim" diyen yakınına, "Ya hayatım bir dur ne haydisi ya ben bir yıldır buna uğraşmışım ne haydisi" sözleriyle ettiği sitem kameralara yansıdı.

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