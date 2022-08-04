KPSS SINAVI İPTAL Mİ OLDU SON DAKİKA? 'Sorular çalındı' Yediiklim Yayınları'na DDK'dan suç duyurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi. KPSS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA? KPSS soruları çalındı mı? KPSS çalındığı iddia edilen sorular hangileri? KPSS iptal olursa ne olur? soruları sıklıkla araştırılır oldu. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hakkında ortaya atılan iddialar büyük yankı uyandırdı.

KPSS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA?

31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavında çıkan sorulardan bazılarının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında bir iddia ortaya atıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KPSS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'de yaşanan kopya soru iddiası üzerine inceleme talimatı verdi.

Erdoğan konuya ilişkin, ''Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.

Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.'' açıklamasında bulundu.





YEDİİKLİM YAYINLARI'NA AİT KIZILAY VE OSTİM'DEKİ İKİ ADRESTE ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi.

Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Yediiklim Yayınları'nın avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki aramanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın hızlı, güvenilir ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

Bir matematik sorusu dışında birebir sorunun söz konusu olmadığını ancak benzer sorular bulunduğunu anlatan Gözüküçük, bugün basın açıklaması yapacaklarını, ayrıca DDK'ye gerekli bilgilendirme notlarını iletileceklerini ifade etti.

Soru üzerine soruşturma kapsamında gözaltına alınan olmadığını söyleyen Gözüküçük, yayınevinin bu konuda bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.

Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN 'TEK BİR EVLADIMIZ DAHİ MAĞDUR OLMAYACAK'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirileceğini, gerekli adımların ivedilikle atılacağını belirterek, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri hazırladıkları raporu Başkan Erdoğan'ın onayına sunmalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.







BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütüleceği öğrenildi.