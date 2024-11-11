Köye inen domuz vatandaşlara saldırdı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 19:39 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 19:39

Gaziantep'te gündüz vakti köye inen domuz vatandaşlara saldırdı. Olay, dün Şehitkamil ilçesinin kırsal Aşağı Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aç kalan yaban domuzları, gündüz vakti indiği kırsal mahallede vatandaşlara saldırdı. Köy meydanında yaşanan olayda bir vatandaş domuz saldırısından kaçarak kurtulurken bir kadın ise domuz saldırısına uğrayarak yaralandı. Seslere koşarak olay yerine gelen vatandaşlar, Miyase D.'yi (52) yaralayan yaban domuzunu kıstırdıkları yerde tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı Miyase D. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedirgin olan mahalle halkı çözüm istedi

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tedirgin olduklarını söyleyen mahalle halkı ise zeytin hasadı döneminde arazilerine gitmeye çekindiklerini ve önlem alınması gerektiğini ifade etti.