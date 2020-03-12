Haberler Video Haber Videoları Koronavirüse yakalanan her hasta ölür algısı! İşte doğru bilinen 10 yanlış! | Video
Koronavirüse yakalanan her hasta ölür algısı! İşte doğru bilinen 10 yanlış! | Video

Koronavirüse yakalanan her hasta ölür algısı! İşte doğru bilinen 10 yanlış! | Video

12.03.2020 10:27

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı esir alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı bir dizi uyarılarda bulundu. Panik olunmaması gerektiği ve temizliğin çok önemli olduğu uyarısında bulunan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakasının sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı. Bakan Koca'nın bu açıklamasından sonra Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yalan yanlış bilgiler yayılıp ve bunlara itibar edilip kulaktan kulağa dolaşan bilgiler yayıldı. İşte Koronavirüs hakkında yayılan '' Koronavirüse yakalanan her insan hayatını kaybeder, evde bakılan hayvanlar Koronavirüs bulaştırabilir'' gibi doğru bilinen 10 yanlış…


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları