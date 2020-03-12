Koronavirüse yakalanan her hasta ölür algısı! İşte doğru bilinen 10 yanlış! | Video 12.03.2020 10:27

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı esir alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı bir dizi uyarılarda bulundu. Panik olunmaması gerektiği ve temizliğin çok önemli olduğu uyarısında bulunan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakasının sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı. Bakan Koca'nın bu açıklamasından sonra Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yalan yanlış bilgiler yayılıp ve bunlara itibar edilip kulaktan kulağa dolaşan bilgiler yayıldı. İşte Koronavirüs hakkında yayılan '' Koronavirüse yakalanan her insan hayatını kaybeder, evde bakılan hayvanlar Koronavirüs bulaştırabilir'' gibi doğru bilinen 10 yanlış…