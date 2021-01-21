Koronalı botoks partisini andıran ortamda dudağından oluyordu! Şoke eden olay

Eskişehir’de bir kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde gittiği merdiven altı işletmede yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında neredeyse dudaklarını kaybediyordu. Yaşadıklarımdan çok büyük bir ders çıkardığın ifade eden M.G. “Ucuz diye nasıl böyle bir hataya düştüm çok üzülüyorum. Yasal bütün haklarımı kullanacağım. Şu anda dudağımın hali çok kötü, insanlar ucuz diye böyle merdiven altı yerlere gitmesinler, bu tür uygulamaları yaptırmak isteyenler, ucuz diye merdiven altı, bilmedikleri yerlere gitmesinler, doktorlara yaptırsınlar. Son halimi daha önce tanıdığım ve dolgu yaptırdığım gerçek bir doktora yolladım ve o durumun ciddi olduğunu dudağımın enfeksiyon kaptığını ve ilerlerse nekroz olabileceğini söyledi. Bu; dudak çürümesi anlamına geliyor, yani dudağımı kaybetmek üzereyim." dedi.