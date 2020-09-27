Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pelitli Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
27.09.2020 05:04
- Pendik’te ormanlık alanda yangın
- Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
- Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Telefon jokeri olarak katıldı... İşte o anlar
- Türkiye, Rodos ve Meis Adası arasında atış tatbikatı için NAVTEX yayınladı
- Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay A Haber'e konuştu: Türkiye adalet divanına giderse adaları alır
- Hasta yakınından Doktor Yılmaz Babutçu'ya ölüm tehdidi! "Çocuklarını yetim bırakmak istemem..."
- Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te birlik ve beraberik mesajı: 2023'e çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kara propagandayla mücadele en önemli fonksiyonumuz
- Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te CHP'li Selin Sayek Böke'nin skandal sözlerine yanıt!
- Son dakika: Çapa'da Sağlık çalışanını darp eden şüpheli tutuklandı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST 2020'de önemli açıklamalar