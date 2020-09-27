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Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
27.09.2020 05:04

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pelitli Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.


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