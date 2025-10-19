KKTC’de kritik seçim! Sandıklar kapandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başında. Oyunu kullanan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 yıl önce "evet" dedikleri ancak izolasyonun kalkmadığını belirterek iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Bu konuda Türkiye ile ortak hareket ettiklerini dile getiren Tatar, Başkan Erdoğan'ın KKTC'yi dünyaya duyurduğunu ifade etti. 218 binden fazla seçmenin kaydedildiği ve 7 adayın yarışacağı seçim, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ön planda olması nedeniyle referandum gibi geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla Kıbrıs halkı iki devletli çözüm ile federasyon arasında seçim yapacak. Seçimde bir diğer önemli konu ise Türkiye ile ilişkiler…