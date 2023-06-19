KKTC'de ikili görüşme! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Geçmişteki birikimle geleceğe yürüyeceğiz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyaretleri kapsamında ilk olarak Lefkoşa'da bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nı ziyaret etti. Yılmaz'a anıt ziyaretinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile bürokratlar eşlik etti.

MİNNETLE HATIRLANACAKTIR

Cevdet Yılmaz anıta çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Yılmaz, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Kıbrıs Türk Halkı'nın aziz lideri Sayın Dr. Fazıl Küçük, egemenlik meşalesini yaktığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı'nın özgürlüğü ve egemenliği uğruna verdiği eşsiz mücadeleye yapmış olduğunuz katkılar her zaman minnetle hatırlanacaktır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türkü'nün daime yanında olacağını bir kez daha yineliyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte aziz hatıranızı yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

DENKTAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nı ziyaretinin ardından KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Saygı duruşunun ardından özel defteri imzalayan Yılmaz, şunları yazdı:

"Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş, hatıranızı şükran ve saygıyla yad ediyor, Kıbrıs Türk mücadelesinin aziz şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyorum. Kahraman Kıbrıs Türk'ünün var oluşu, hürriyeti ve güvenliği için verdiği şanlı mücadelede dirayetli liderliğiniz hafızalarımızdaki yerini daima koruyacaktır. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak, KKTC'yi asla yalnız bırakmayacaktır. Ruhunuz şad olsun."

Ziyaretlerin bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Polis arkadaşımız Namık Özkan Trafik kazası yaşadı. Bilinci açık durumu iyi. Geçmiş olsun diyorum. Görevi üstlenmemini ardından ilk yurt dışı ziyaretimi KKTC'ye yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Geçmişteki bu birikimle geleceğe hep beraber yürüyeceğiz. Siyasetten önce bürokratken de adaya gelmiştim.

"EKONOMİK YAPIYI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Ersin Tatar'ın açıklamaları ise şu şekilde;

Tecrübeleriniz KKTC'nin gelişmesi için fevkalade önemli. Mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşüm bütün dünyaya örnek oldu. Pandemi, deprem yaşadık. bu acıyı birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. KKTC'nin zeminin güçlendirmek için çalışmalarımıza aynı anlayışla devam ediyoruz.

Yıllardır federasyon konuşuldu, bu konularda Kıbrıs Türk halkı iyi niyet ortaya koydu. Bu yeni siyaseti sürdürürken Kıbrıs'ta ekonomik olarak da bir takım beklentilerin yerine getirilmesi lazım.

Geçmişe baktığımızda büyük başarılarımız da var. Bir su projesi örneğin. Evlerde ve konutlarda bu suyu kullanabiliyoruz. Tarım alanında kullanılması için projeler devam etmekte. Ekonomik alanda projeler için elektriğe ihtiyaç var. Uzmanlar, bunu önermekte. Sayın Erdoğan da desteğini iletmiştir. İnşallah yakın gelecekte bu anlamda adımlar atıldığını göreceğiz. Tarım, ulaşım ve bilişim gelişmesi ile adayı korumak lazım.

Kablo ile elektrik gelişmeyi sağlayacak projedir. Deniz altından kablo ile elektrik projesi 3-4 sene içinde tamamlanacak. Maraş'ın açılımı büyük bir beklenti idi. 40 yıl sonra bunu gerçekleştirdik. Ziyaret sayısı 1 milyonu geçti. Yollarımız tamamlandı. Daha iyi noktaya geldiğini görüyoruz.