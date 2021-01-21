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KKTC'de deprem

KKTC'de deprem
21.01.2021 18:17
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Son dakika haberi... AFAD, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. KKTC'de meydana gelen ve Hatay'da da hissedilen depreme ait tüm ayrıntılar haberimizde…


Son dakika haberine göre AFAD, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

KIBRIS'TA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM | 2021 SON DEPREMLER...

Filipinler, Peru, Afganistan ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen depremlerin ardından Güney Kıbrıs'ta da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dünyanın bir çok ülkesinde deprem kaydedildi. Filipinler, Peru, Afganistan ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen depremlerin ardından Güney Kıbrıs'ta da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Kıbrıs'ta saat 17.26'da bir deprem meydana geldi. Yerin 60 kilometre altında gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Güney Kıbrıs'ın Pergomas kentine 7 kilometre mesafede olduğu ifade edildi.

Depremin etkisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hissedildi. Kıbrıs adasının güneyinden geçen devasa fay hattı, Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

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