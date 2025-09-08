Mardin’de tekmeli yumruklu kavga: 4 yaralı

Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

4 Kişi Yaralandı

Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis Mahallede Önlem Aldı

Olay sonrası mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri kavganın nedenine ilişkin inceleme başlattı.