PODCAST CANLI YAYIN

Mardin’de tekmeli yumruklu kavga: 4 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

4 Kişi Yaralandı

Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis Mahallede Önlem Aldı

Olay sonrası mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri kavganın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Bunlar da Var

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı
Eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı
Sındırgı'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Sındırgı'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle