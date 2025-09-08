Mardin’de tekmeli yumruklu kavga: 4 yaralı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
4 Kişi Yaralandı
Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis Mahallede Önlem Aldı
Olay sonrası mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri kavganın nedenine ilişkin inceleme başlattı.