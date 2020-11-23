Kızıl Soros Osman Kavala'nın terör aşkı! Bakın bebek katili PKK'lılar için neler demiş...

Gezi kalkışmasında yargılanan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da, "casusluk" suçundan tutuklanan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala’nın terör örgütü PKK hakkında ilginç açıklamaları ortaya çıktı. Kavala'nın PKK'nın yayın organı olan IMC TV'de "Her ne kadar bazıları PKK’yı İŞİD’le veya buna benzeyen örgütlerle mukayese etseler de, şu anda PKK rasyonel siyaset yapma kapasitesine sahip bir örgüt." sözleriyle çocuk katillerine övgüler dizdiği dörüldü.