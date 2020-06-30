Kızı Almanya'da PKK tarafından kaçırılan acılı anne A Haber’e konuştu!

30.06.2020 23:50

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.'nin annesi Maide T. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. Çapıcı açıklamalarda bulunan Maide T. "Lütfen kanmayın, inanmayın çünkü orası sizin için özellikle Kürtler için çok büyük tuzak. Ben buradan özellikle Alman hükümetine seslenmek istiyorum; Benim çocuğum burada doğdu, burada büyüdü aynı zamanda Alman vatandaşı. Bu olay İngiltere’de olsaydı bir başka yerde olsaydı, kendi öz vatandaşları olsaydı arkasından koştururlardı. Ama benim çocuğum kökeni Türk olduğu için mi bu kadar umursanmıyor?" ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.'nin annesi Maide T. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu.

TÜRK OLDUĞU İÇİN Mİ UMURSANMIYOR?

Çapıcı açıklamalarda bulunan Maide T. "Lütfen kanmayın, inanmayın çünkü orası sizin için özellikle Kürtler için çok büyük tuzak. Ben buradan özellikle Alman hükümetine seslenmek istiyorum; Benim çocuğum burada doğdu, burada büyüdü aynı zamanda Alman vatandaşı. Bu olay İngiltere'de olsaydı bir başka yerde olsaydı, kendi öz vatandaşları olsaydı arkasından koştururlardı. Ama benim çocuğum kökeni Türk olduğu için mi bu kadar umursanmıyor?" ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.