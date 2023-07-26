Rize'de yaşayan Mücahit Kazancı (29), dairesine kira artışı yapmak istedi. Kiracısının yeğeni Halil Ak (27) ile bir araya geldi. Kira artışını fazla bulan Ak, yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25) ile ev sahibi Kazancı arasında tartışma çıktı. Olay, yerini kavgaya bıraktı. Kazancı, Ak ve arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Boynundan bıçaklanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Sedat S. yoğun bakımda tedaviye alındı. Adliyeye sevk edilen Kazancı, tutuklandı.

PARAMPARÇA

Diyarbakır Hazro'da Faik Delibaş (84), önceki gün abdest almak için evinin önüne çıktı. Burada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Aldığı yaralarla kanlar içinde kaldı. Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş'a ulaşamayan mezra sakinleri, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı.



HAYAT ŞANSI!

Samsun'da emekli polis memuru S.U., Bafra Devlet Hastanesi'nde ameliyat ettirdiği kızıyla ilgili bilgi vermediğini öne sürdüğü beyin cerrahı Ömer Özkan'a silahlı saldırı girişiminde bulundu. Zanlının doktora doğrulttuğu silahtaki mermi tavana isabet etti, sonra silah tutukluk yaptı. Emekli polis memuru gözaltına alındı.







NET MESAJ BUKET

A. ile Ercan A., sadakatsiz davranışlar ve geçimsizlik iddialarıyla Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Buket A., kocasının başka bir kadınla buluşma içeren mesajlarının yer aldığı ekran fotoğrafını mahkemeye delil sundu. Kocanın evliliğine sadakatsiz davrandığını belirten mahkeme Ercan A.'yı kusurlu buldu ve çifti boşadı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı hatalı buldu ve delillerin hukuka uygun elde edilmediğini belirtti.

(HALİT TURAN)





KRALİYET SAVAŞI

İngiliz kraliyet yazarı Tom Bower, Meghan Markle'ın bir daha Londra'da yaşamasının ihtimal dışı olduğunu iddia etti. Prens Harry ile evliliklerinde büyük sıkıntı yaşadığı artık dillendirilen Meghan'ın, birçok konuda rest çektiği belirtildi. Kral Charles'ın da Harry'nin Londra'ya dönmemesi için bazı adımlar attığına da dikkat çekildi.

KOLON KARAR

K.Maraş merkezli depremde, Diyarbakır'daki Diyar Galeria da yıkıldı. Afette 89 kişi enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında 7 işyeri sahibi, "kolon kesildi" suçlamasıyla tutuklandı. Ancak bilirkişi, kolonların kesilmediği yönünde rapor hazırladı. Sanıklar Ender-Mehmet Tazgel, Bahattin-Nihat Yıldırım, Rojhat Şenyiğit, Selahattin- M. Aziz Özyıldız serbest bırakıldı...

DOKTOR BU NE!

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan Ayşe Özkiraz (20), sahte diploması ortaya çıkınca tutuklandı. Son duruşmada pişman olduğunu, tıp fakültesini kazanmak için ders çalışmaya başladığını anlattı. Tahliye olunca sınava giren Özkiraz, aldığı puanı görünce yıkıldı. Başka bölümlere puanının yettiği ancak tıp fakültesi için bir sene daha hazırlanmayı düşündüğü ortaya çıktı.





ŞEFİN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Martha's Vineyard tatil beldesinde bir gölette, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın özel şefi olan kürek sörfçüsü Tafari Campbell (45), ölü bulundu. Beyaz Saray'da aşçı yardımcısı olarak görev yapan Campbell'in, Obama'nın başkanlığı bırakmasının ardından aile için çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Güvenlik güçleri, Campbell'in ölüm nedenini araştırdıklarını bildirdi.





'ZAFER' ATIŞI!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolden ittifak ortaklarının haberinin olduğunu söyledi. Gelecek Partisi'nden "Protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" açıklaması geldi. Zafer Partisi Başkanlık Divanı da buna sert tepki gösterdi: Kendi başına seçimlere girme cesareti gösteremeyen, yüzde 1'den az oy potansiyeline rağmen bedavadan milletvekillikleri alanlar, hangi cesaretle böyle bir açıklama yapıyor...

GRUDA'DAN ACI VEDA

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda (94), vefat etti. Ayşen Gruda'nın eski eşi olan ünlü sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

88 MİLYON DEVRETTİ

6 Bilen çıkmayınca 88 milyon 555 bin lira devretti. 5 bilenler 119 bin 964'er, 4 bilenler bin 159'ar, 3 bilenler 57'şer, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

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