Haberler Haber Videoları Kılıçdaroğlu'nun 'parayı buldum' çıkışı sıkışmanın göstergesi!

Kılıçdaroğlu'nun 'parayı buldum' çıkışı sıkışmanın göstergesi!

Kılıçdaroğlu'nun 'parayı buldum' çıkışı sıkışmanın göstergesi!
05.11.2022 21:43

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:03
Gaziray açıldı! İlk sürüşü...
Haber 00:42
Muğla'da korkutan deprem
Haber 01:10
PKK'nın kanalına koştu!
Haber 21:45
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 01:32
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Haber 00:56
Nilay Toprak’a trafikte...
Haber 03:41
Denize atlayan makinist...
Haber 00:48
Başkan Erdoğan vatandaşlara...
Haber 00:59
Adliyede elebaşı sloganı
Haber 09:08
İzmir'de 4.9 büyüklüğünde...
Haber 03:19
Pakistan'da ABD'nin Rusya...
Haber 45:52
Bakan Bozdağ'dan A Haber'de...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere turu bitti! Londra'da düne kadar "tefeci" dediği finansal çevrelerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, dün akşam yayınladığı video ile de "parayı buldum" diyerek 5 trilyon dolarlık bir hayali kaynaktan söz etti. Kılıçdaroğlu’nun İngiltere temasları eleştiri ve tepkileri beraberinde getirirken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışını A Haber’de yorumladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı için yüksek perdeden adaylık adımı atan ve bunu ittifak ortaklarına kabul ettiremeyen Kılıçdaroğlu için Övür, “Hem partisinde hem de 6’lı masada sıkışmış bir Kemal Kılıçdaroğlu var” dedi. Övür Kılıçdaroğlu’nun "Londra’da parayı budum" sözlerini de eleştirdi. İşte o açıklamalar...

Haber Videoları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere turu bitti! Londra'da düne kadar "tefeci" dediği finansal çevrelerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, dün akşam yayınladığı video ile de "parayı buldum" diyerek 5 trilyon dolarlık bir hayali kaynaktan söz etti. Kılıçdaroğlu'nun İngiltere temasları eleştiri ve tepkileri beraberinde getirirken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını A Haber'de yorumladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı için yüksek perdeden adaylık adımı atan ve bunu ittifak ortaklarına kabul ettiremeyen Kılıçdaroğlu için Övür, "Hem partisinde hem de 6'lı masada sıkışmış bir Kemal Kılıçdaroğlu var" dedi. Övür Kılıçdaroğlu'nun "Londra'da parayı budum" sözlerini de eleştirdi. İşte o açıklamalar...
SON DAKİKA