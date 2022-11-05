Kılıçdaroğlu'nun 'parayı buldum' çıkışı sıkışmanın göstergesi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere turu bitti! Londra'da düne kadar "tefeci" dediği finansal çevrelerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, dün akşam yayınladığı video ile de "parayı buldum" diyerek 5 trilyon dolarlık bir hayali kaynaktan söz etti. Kılıçdaroğlu’nun İngiltere temasları eleştiri ve tepkileri beraberinde getirirken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışını A Haber’de yorumladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı için yüksek perdeden adaylık adımı atan ve bunu ittifak ortaklarına kabul ettiremeyen Kılıçdaroğlu için Övür, “Hem partisinde hem de 6’lı masada sıkışmış bir Kemal Kılıçdaroğlu var” dedi. Övür Kılıçdaroğlu’nun "Londra’da parayı budum" sözlerini de eleştirdi. İşte o açıklamalar...