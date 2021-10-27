Haberler Haber Videoları Kılıçdaroğlu 2 yıl önce böyle evet dediği tezkereye bu kez hayır dedi! İşte CHP'de ki Kandil etkisi

Kılıçdaroğlu 2 yıl önce böyle evet dediği tezkereye bu kez hayır dedi! İşte CHP'de ki Kandil etkisi

Kılıçdaroğlu 2 yıl önce böyle evet dediği tezkereye bu kez hayır dedi! İşte CHP'de ki Kandil etkisi
27.10.2021 08:54 - Son Güncelleme: 27.10.2021 08:56
Ana Sayfa 00:42
Ümraniye'de skandal manzara!...
Ana Sayfa 00:33
TIR'a arkadan çarpan servis...
Ana Sayfa 02:15
Skandalın perde arkası: İmzacı...
Ana Sayfa 01:30
Uyarı geldi! Plan yapanlar...
Ana Sayfa 00:34
Miray Daner peş peşe paylaştı!
Ana Sayfa 00:55
GOL | Adanaspor 2-0 Adıyaman...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 26. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:02
Camdaki Kız 17. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:47
GOL | Samsunspor 1-0 1922...
Ana Sayfa 06:17
Suriye – Irak tezkeresi...
Ana Sayfa 01:04
Ümraniye'de feci scooter...
Ana Sayfa 00:31
Azılı FETÖ'cülerden skandal...

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. İki yıl önce 7 Ekim 2020’de “evet” oyu verdiği ve 30 Ekim 2021 günü süresi dolacak olan Irak-Suriye tezkeresiyle birebir aynı olan ve dün TBMM’de oylanan tezkereye “hayır” diyen CHP’nin nasıl Kandil'in güdümüne girdiği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Haber Videoları
SON DAKİKA