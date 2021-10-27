Kılıçdaroğlu 2 yıl önce böyle evet dediği tezkereye bu kez hayır dedi! İşte CHP'de ki Kandil etkisi

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. İki yıl önce 7 Ekim 2020’de “evet” oyu verdiği ve 30 Ekim 2021 günü süresi dolacak olan Irak-Suriye tezkeresiyle birebir aynı olan ve dün TBMM’de oylanan tezkereye “hayır” diyen CHP’nin nasıl Kandil'in güdümüne girdiği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.