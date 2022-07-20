Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmek üzere! Aşağı tükürse sakal yukarı tükürse bıyık...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için topladığı 6'lı masada entrika üstüne etrika yaşanırken kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçebileceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu henüz, yuvarlak masa etrafına topladığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın desteğini alıp 'adayım' diyemedi.

KILIÇDAROĞLU ÖNCE YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU DEVRE DIŞI BIRAKTI

Adaylık savaşında Kemal Kılıçdaroğlu 'bir dönem daha devam etmeliler' diyerek CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üstüne çizdi. Meral Akşener'in 'Başbakan olacağım' söylemiyle vites yükselten Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta aday olacağının sinyalini verdi.

Seçimi HDP'nin desteği olmadan kazanamayacağını bilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile gizli pazarlıklara tutuşunca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener anket oyunlarıyla elini güçlendirmek için hamle yaptı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN 6'LIYA ŞANTAJ

PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da 6'lı masaya şantaj yaparak, "İstediğimiz isim aday olmazsa ben aday olurum" çıkışıyla masaya açık bir mesaj verdi.

KULİSLERDEN SON BOMBA

Yaşanan adaylık savaşında çevirdiği tüm pazarlıklara rağmen karşılık bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyaset gündemini sallayacak bir karar almak üzere olduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIKTAN VAZGEÇEBİLİR

CHP Genel Başkanı ve destekçileri son toplantıdan ismi olması bile eşgalinin çıkmasını beklerken yine büyük bir hüsran yaşadı. Aday olmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu beklediği desteği alamadığını görünce adaylıktan vazgeçmeyi düşündüğü konuşuluyor.

ANKET ÜSTÜNE ANKET YAPTIRIYOR YİNE SONUÇ YOK

Anket üstüne anket yaptırdığı konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaçgeçme kararının almasının 2 önemli sebebi bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇEKİNCELERİ

Kılıçdaroğlu aday olması durumunda parti içinde yaşanan kavgalar ile birlikte CHP Genel Başkanlığı için yapılacak yarışın hem CHP'ye hem de 2023 seçimlerinde kendisine olumsuz yansımasından çekiniyor.

SİYASİ HAYATI BİTER

Kulislere yansıyan bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu, aday olup kazanamama ihtimalini de düşünüyor. Kazanamadığı takdirde siyasi hayatının biteceğini biliyor.

Yani Kemal Kılıçdaroğlu 'Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık' sözünde olduğu gibi çaresiz kalmış durumda...

6+1'Lİ MASADA KİM NE İSTİYOR?

Öte yandan masadakilerin adaylık pazarlıkları ve istekleri de birbirinden oldukçar farklı. Hürriyet yazarı Abdükadir Selvi de dün kaleme aldığı yazısında masadikilerin taleplerini ulaştığı kulislere dayandırarak aktardı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

Muhalefetin bir kısmı çoklu adayı bir alternatif olarak görüyor. Bir kısmı ise Kılıçdaroğlu'nu vazgeçirmek için bir silah olarak kullanıyor. Ama CHP kanadı çoklu adaya sıcak bakmıyor. Hatta, "Çoklu aday intihar olur" denildiğini duydum. "Çoklu adayla gidilirse Erdoğan ilk turda kazanır" şeklindeki değerlendirmeleri işittim. Ama 6'lı masada herkes aynı görüşte değil.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığının başından beri belli olması nedeniyle bir sorun yaşanmıyor. Seçimlere de AK Parti ve MHP ayrı ayrı girecek. Orada da bir sorun yok.

İktidarın sorunu ise milletin geçim sıkıntısının seçimlere olumsuz etkisi.

KÜÇÜK PARTİLERİN ÖNCELİĞİ

Muhalefetin sorunu ise farklı.

Muhalefetin önünde iki ciddi kriz alanı bulunuyor. Biri cumhurbaşkanı adaylığı, diğeri ise ittifaklar.

CHP ve İYİ Parti cumhurbaşkanı adaylığını; Saadet, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek ise milletvekili seçimini önemsiyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener şimdiye kadar 6'lı masayı bir arada tutma başarısını gösterdiler. Ama zaten küçük partilerin gideceği bir yerleri yoktu. Ayrıca Meclis'e girebilmek için onların CHP ve İYİ Parti'ye ihtiyaçları var. Özellikle yeni Seçim Yasası bunu zorunlu kıldı.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ

6'lı masanın sınavı 2023 yılı ocak ayında başlayacak.

Neden ocak ayı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun ocak ya da en geç şubat ayında seçim takvimini açıklaması ile birlikte 6'lı masa cumhurbaşkanı adayını ve ittifakın kaderini belirlemek üzere toplanacak.

Tam anlamıyla siyasetin mayınlı arazisine girecekler.

1- Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için bastırıyor. Ortak adaylık sorulduğunda "Onur duyarım" diyor.

2- Kılıçdaroğlu şimdiye kadarki süreci maçta oyuncu eksiltmek için kullandı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu oyundan kesmeye çalıştı. Önemli ölçüde de başarılı oldu.

3- Ekrem İmamoğlu, yaptığı yanlışlarla kendi şansını zayıflattı ama hâlâ iddiasını sürdürüyor.

4- İmamoğlu'nun şansının zayıflaması ve Mansur Yavaş'ın yeterince cesur olmaması nedeniyle Meral Akşener alternatifi doğdu.

5- "Ben başbakanlığa talibim" diyerek kendisini yıpratmamayı başaran Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali güçleniyor.

6- Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağını savunanlar milliyetçi, muhafazakâr, Türk, kadın ve Sünni nitelikleri nedeniyle Akşener'i Türkiye'nin dokusuna daha uygun görüyorlar.

7- Kılıçdaroğlu çekilmediği sürece çoklu aday seçeneği güç kazanmaya başladı.

HDP'DEN DESTEK

8- 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için HDP'nin desteğine ihtiyacı var.

9- HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda 6'lı masaya açık çek verdiler. Buna rağmen HDP ile konuşulmazsa onlar da ilk tura kendi adaylarıyla girecekler."