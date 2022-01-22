Haberler Haber Videoları Kayseri'de nefes kesen olay! Genzine çay kaçan çaycı bayıldı

Kayseri'de nefes kesen olay! Genzine çay kaçan çaycı bayıldı

Kayseri'de nefes kesen olay! Genzine çay kaçan çaycı bayıldı
22.01.2022 09:01

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Kayseri'de nefes borusuna çay kaçan çaycının fenalaşarak baygınlık geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşadığı olayı anlatan çay evi işletmecisi Atilla Yıldız, "İşletmiş olduğum dükkanda otururken arkadaşlarla çay içiyorduk. Tam çayı yudumlarken diğer arkadaş şaka yaptı. Ona gülerken çayın bir miktarını püskürttüm, geri kalanı da genzime kaçtı. Daha sonra nefes alamadım. Arkadaşlarım da ne olduğunu anlayamadılar ve sırtıma vurmaya başladılar. Sonrasını hatırlamıyorum, gözümün önü karardı. Sırt üstü düştüm ve 1-2 dakika baygın geçti" ifadelerini kullandı.

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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde çay evi işleten Atilla Yıldız, arkadaşlarıyla beraber oturduğu sırada içtiği çay nefes borusuna kaçtı.

Ayağa kalkarak arkadaşlarından yardım isteyen Yıldız, fenalaştı.

Bir süre ayakta durmakta güçlük çeken Atilla Yıldız, yere yığıldı.

Arkadaşlarının müdahalesi ile rahat bir nefes alan Yıldız, neye uğradığını şaşırdı.

Yaşadığı olayı anlatan çay evi işletmecisi Atilla Yıldız, "İşletmiş olduğum dükkanda otururken arkadaşlarla çay içiyorduk. Tam çayı yudumlarken diğer arkadaş şaka yaptı. Ona gülerken çayın bir miktarını püskürttüm, geri kalanı da genzime kaçtı. Daha sonra nefes alamadım. Arkadaşlarım da ne olduğunu anlayamadılar ve sırtıma vurmaya başladılar. Sonrasını hatırlamıyorum, gözümün önü karardı. Sırt üstü düştüm ve 1-2 dakika baygın geçti" diye konuştu.

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