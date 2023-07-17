Seçimleri kaybeden 8'li koalisyonun büyük ortakları yine pazarlığa tutuştu!



12. seçim yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlama almak için peş peşe hamleler yapıyor.

KARŞILIKLI RESTLEŞMELER

Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.



CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.



İmamoğlu ise "İktidar İçin Değişim Manifestosu" yayınlayıp, bir internet sitesi kurarak koltuk savaşını alevlendirdi.

Son olarak Kılıçdaroğlu "Neyi değiştireceksiniz" çıkışını yaparak Ekrem İmamoğlu'na kapıyı kapattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinde yaşanan ağır istifalarla boğuşurken Kurultay'ı aradan çıkarıp koltuğunu şimdilik korudu.

Kurultay'da CHP ile daha önce yaptıkları ortaklıktan dolayı pişmanlık duyduğunu itiraf eden Akşener yerel seçimler için ise yine ortaklık peşine düştü.





KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'LE BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.





Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin yanısıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak'ın da görüştüğü öğrenildi. Bilindiği üzere Akın ve Akburak partilerinin Yerel Yönetim kanadına bakan isimler arasında...

YEREL SEÇİM PAZARLIĞI; HESAP UZMANI İL DAĞITIYOR

Takvim.com.tr yaşanan bu görüşmeyi yerel seçim pazarlığı ve Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu'nu siyasetten silme planının parçası olarak yaptığını aktarmıştı.

CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan bir haber iki lider arasında yaşanan yerel seçim pazarlığını yazdı.

İyi Parti'nin Adana, Mersin, Manisa gibi büyükşehirlerde kendi adaylarının desteklenmesini istediği öğrenildi. CHP kulislerinde "Adana ve Mersin gibi büyükşehirleri İyi Parti'ye verebiliriz" düşüncesinin hakim oluğu iddia edildi.

İMAMOĞLU'NU İSTANBUL'DA TUTUP SİYASETTEN SİLME PLANI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu - Ahmet Akın, Meral Akşener - Burak Akburak ikililerinin bir araya gelmesi CHP'nin 'Büyükşehirler elden gidecek' kaygısı ve değişim isteyen Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da tutma planını açık etti.

Takvim.com.tr'nin kulislerden aktardığına göre, yerel seçimlerde İstanbul'un kaybedileceğini anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silme planları yapıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan 'kurtulmak' için yeni bir parti kuracağı da bir başka iddia. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu ise İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı yerel seçimlere kadar partinin başında kalarak eli güçlü girmeyi ve koltuğunu korumayı planlıyor.





1 saatlik görüşmede de Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisinin yerel seçimlerde ittifak meselesini detaylıca konuştuğu, CHP liderinin koltuğuna göz diken İmamoğlu hakkında İstanbul'da kalmasının daha elzem olacağının altını çizdiği kulislere yansımıştı.







SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Peki, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisini bir araya getiren görüşme önceside süreç nasıl işledi?



Bunun için İYİ Partili Koray Aydın'ın yandaş SÖZCÜ'den Ruhat Mengi'ye verdiği röportajın alt metnine dikkat çekmekte fayda var...



"CHP VE İYİ PARTİ SEÇİM İŞ BİRLİĞİNİ ZAMAN VE ŞARTLAR BELİRLEYECEK"

"CHP-İYİ Parti seçim iş birliğini zaman ve şartlar belirleyecek" başlığıyla yayınlanan röportajda Aydın, "İş birliği gündem olursa oturulur, konuşulur, elbette bunları dikkate alırız" ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİ'DEN CHP'YE "DİYALOĞA AÇIĞIZ" MESAJI

Koray Aydın "Biz İYİ Parti olarak siyasette kapı kapatan değil, yol bulan, yol açan bir partiyiz" dedi, "Biz diyaloğa açığız, konuşabiliriz" sözleriyle CHP'ye mesaj verdi.





MANİDAR ZAMANLAMA

Geride bıraktığımız gün CHP'nin amiral gemisi SÖZCÜ'de yayımlanan bu röportaj üzerine Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisi, CHP'li ve İYİ Partili kurmayların bir araya gelmesi zamanlaması manidar bir detay olarak kayıtlara geçti.