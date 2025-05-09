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Kavşakta can pazarı... Çorum Alaca’da feci kaza: 7 yaralı
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Kavşakta can pazarı... Çorum Alaca’da feci kaza: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 9.05.2025 14:04:56

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobil kavşakta hızla çarpıştı. Araçlardaki 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Hanife O. idaresindeki 19 AFP 719 plakalı otomobil, Selçuklar Sokak'ta Yusuf U'nun kullandığı 06 BF 3771 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hanife O. ile 06 BF 3771 plakalı araçta bulunan Merve U, Amine Sultan U, Fadime U, Niyazi U, Muhammet Enver U. ve Zehra U. yaralandı.

Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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