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Katil Esad'ın askerleri böyle vuruldu! İdlib operasyonundan yeni görüntü

Katil Esad'ın askerleri böyle vuruldu! İdlib operasyonundan yeni görüntü

28.02.2020 03:10

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de Esad rejimine ağır darbe vurdu. Bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Bugün gerçekleştirilen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rejim unsurlarına ait hedefleri imha ettiği görüntüler paylaşıldı. Rejim hedefleri havadan ve karadan bombardımana tutuldu.


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