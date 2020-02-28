Katil Esad'ın askerleri böyle vuruldu! İdlib operasyonundan yeni görüntü

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de Esad rejimine ağır darbe vurdu. Bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Bugün gerçekleştirilen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rejim unsurlarına ait hedefleri imha ettiği görüntüler paylaşıldı. Rejim hedefleri havadan ve karadan bombardımana tutuldu.
Katil Esad'ın askerleri böyle vuruldu! İdlib operasyonundan yeni görüntü28.02.2020 03:10
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