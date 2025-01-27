SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kartal’da yolcu minibüsü dükkana daldı! Kaza anı kamerada!
Haberler Haber Videoları

Kartal'da yolcu minibüsü dükkana daldı! Kaza anı kamerada!

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 14:24

Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde seyir halinde olan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak kuaföre daldı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, minibüsün yokuş aşağı hızla ilerlediği, çöp kovalarına ve yayaya çarptıktan sonra kuaför dükkanına çarparak durduğu görülüyor. Görüntülerde çevredekilerin büyük panik yaşadığı dikkat çekiyor. İşte o anlar...

Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde yokuş aşağı hızla giden yolcu minibüsü kontrolden çıkarak kuaföre daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yakacık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kontrol Fehmi G. yönetimindeki 34 M 3072 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce çöp kovalarına, ardından yolda yürüyen bir yayaya çarptı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen minibüs, cadde üzerindeki kuaföre dalarak durabildi.

Dehşet anları kamerada
Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, minibüsün yokuş aşağı hızla ilerlediği, çöp kovalarına ve yayaya çarptıktan sonra kuaför dükkanına çarparak durduğu görülüyor. Görüntülerde çevredekilerin büyük panik yaşadığı dikkat çekiyor.
Kazada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Yangın faciasında skandal! Otel para harcamamak için denetimi iptal ettirdi... Aklı CHP'li Bolu Belediyesi verdi
27.01.2025Pazartesi
Son dakika: Ayşe Barım sağlık kontrolünden geçirildi!
27.01.2025Pazartesi
4 PKK'lı etkisiz hale getirildi!
27.01.2025Pazartesi
Kınalıada'da müsilaj istilası!
27.01.2025Pazartesi
MİT'ten casusluk operasyonu: 5 tutuklama!
27.01.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Milyoner’de herkesi şoke eden an: Birinci soruda elendi! 02:31
Milyoner'de herkesi şoke eden an: Birinci soruda elendi!
26.01.2025Pazar
Kim Milyoner Olmak İster’de 300.000 TL’lik soru: Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret hangi yiyeceği söyleyince Himmet saydıklarını unutur? 15:55
Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret hangi yiyeceği söyleyince Himmet saydıklarını unutur?
26.01.2025Pazar
Kim Milyoner Olmak İster’de 200.000 TL’lik soru: Kafatasında hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen adın Türkçesi hangisidir? 10:49
Kafatasında hipofiz bezini de barındıran çukur kısma tıpta verilen adın Türkçesi hangisidir?
26.01.2025Pazar
Kim Milyoner Olmak İster’de 200.000 TL’lik soru: Türkiye A Milli futbol Takımı FIFA Dünya Kupası’nda karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşmaz? 08:57
Türkiye A Milli futbol Takımı FIFA Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelebileceği hangi takımla olimpiyatlarda karşılaşmaz?
26.01.2025Pazar
CANLI YAYIN