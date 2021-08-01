Haberler Haber Videoları Karadeniz gazına az kaldı! 169 kilometrelik boru hattı için üretim başladı...

Karadeniz gazına az kaldı! 169 kilometrelik boru hattı için üretim başladı...

Karadeniz gazına az kaldı! 169 kilometrelik boru hattı için üretim başladı...
01.08.2021 19:50
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Son dakika haberleri... Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın kullanımı için yeni adımlar atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 yazında deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimlerinin başladığını duyurdu.


Son dakika haberleri... Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın kullanımı için yeni adımlar atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 yazında deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimlerinin başladığını duyurdu.
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