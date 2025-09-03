PODCAST CANLI YAYIN

Karabük'te orman yangını devam ediyor

Karabük'ün Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi'nde başlayan yangın ile Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan yangın devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle 3 ev ile 2 samanlığın yandığı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi'ndeki yangın rüzgarın da etkisiyle çift koldan devam ediyor. Havanın kararması ile müdahalenin karadan devam ettiği bölgede 101 araç ve 400 personel görev yapıyor. Yangın dron ile havadan görüntülenirken, alevler kent merkezinden izleniyor. Diğer yandan, Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan yangın da devam ediyor.

Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı

