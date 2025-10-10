Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden yatırım amaçlı verilen reklam linkleriyle vatandaşlarla temas kuran şüphelilerin izini sürdü.

Yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin, elde ettikleri suç gelirlerini kripto para borsalarına aktardıkları ve bu paraları aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

7 ilde eş zamanlı operasyon

6 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda Karabük, Adana, Aydın, Batman, İzmir, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Türkiye genelinde çok sayıda kişiyi dolandırarak 140 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

14 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 20 kişiden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, 14'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Firar eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.