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Kar İstanbul’un kapısına dayandı! Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

Kar İstanbul’un kapısına dayandı! Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
27.01.2021 09:26
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Son dakika haberine göre Balkanlar’dan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde lapa lapa yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yollar karla kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.


Özellikle Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.

Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.

Yol kenarında servis bekleyen bir işçi, kar yağışının sevindirici olduğunu ve özlemle bekledikleri kar yağışına kavuştuklarını belirtti.
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