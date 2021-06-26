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Kanal İstanbul neden önemli? Kanal İstanbul neden gerekli?

Kanal İstanbul neden önemli? Kanal İstanbul neden gerekli?
26.06.2021 13:28
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Yiğit Marcus Aral Kerem...
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CHP medyasında "Kılıçdaroğlu"...

Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından "rüyası" olan, Başbakan olarak görev yaptığı 27 Nisan 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli atılacak. Süreç boyunca birçok isim projenin gerekliliğini sorgulamış, asılsız iddialarla mega proje karalanmaya çalışılmıştı. Peki Kanal İstanbul neden gerekli? Gemi trafiğinde değişen ne var? İstanbul Boğazı'ndaki risk ne? Türkiye'nin projeyi yapmasındaki amaç ne? Projenin Türkiye'ye katkıları ne olacak? Kanal İstanbul projesi ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Mustafa Ilıcalı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen değerlendirdi.


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