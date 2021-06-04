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Kahta son dakika! Kahta Devlet Hastanesi'ne polisten operasyon! 2 doktor ve 1 mümessil gözaltında

Kahta son dakika! Kahta Devlet Hastanesi'ne polisten operasyon! 2 doktor ve 1 mümessil gözaltında
04.06.2021 23:58
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda ''sahte evrakla devleti zarara uğratmak'' iddiasıyla Kahta Devlet Hastanesi'ne operasyon düzenledi. Sahte evrak düzenleyerek devleti zarara uğrattığı iddia edilen 2 doktor ve 1 mümessil polis tarafından gözaltına alındı.


Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sahte evrak düzenleyerek devleti zarara uğrattığı iddia edilen 2 doktor ve 1 mümessil polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda ''sahte evrakla devleti zarara uğratmak'' iddiasıyla Kahta Devlet Hastanesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Doktoru ve eski Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi A.D., Kahta Devlet Hastanesi Ortopedi Doktoru B.T. ve ilaç mümessili A.B., polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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