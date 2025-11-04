PODCAST CANLI YAYIN
Kağıthane'de dürümcüye 'İntikam saldırısı' düzenleyen 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı... O anlar Kamerada!

Kağıthane'de dürümcüye 'İntikam saldırısı' düzenleyen 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı... O anlar Kamerada!

Kağıthane’de sabaha karşı 1 kişi, dürümcüye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan olmazken, olaydan sonra Levent’e doğru kaçmaya başlayan şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.E.K.’nin (17) polise verdiği ilk ifadede, dükkan sahibinin oğluyla kavga ettiğini, oğlunun kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını, bu sebeple dürümcüye saldırı düzenlediğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.E.K. tutuklandı.

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 06.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah karşı caddedeki dürümcünün önüne gelen kişi, kepengi kapalı olan iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheli Levent istikametine doğru kaçmaya başladı. Diğer yandan silah seslerini duyan polis ekipleri harekete geçti.Bu sırada Levent'te devriye gezen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koşarak kaçan şüpheliyi olayda kullandığı silahla suçüstü yakaladı.

İNTİKAM İÇİN DÜKKANI KURŞUNLADI

Gözaltına alınan M.E.K. emniyete götürüldü. Polise verdiği ilk ifadede dükkan sahibinin oğluyla kavga ettiğini, dükkan sahibinin oğlunun kendi yaşadığı daireyi kurşunladığını söylediği öğrenildi. M.E.K.'nin dürümcüye bu nedenle silahlı saldırı düzenlediği de ortaya çıktı.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakkında adli işlem başlatılan M.E.K.'nin 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan M.E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunlar da Var

4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video
4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video
Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bağcılar ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!
Bağcılar ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle