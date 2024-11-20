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Kadınların yumruklu kavgası kamerada
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Kadınların yumruklu kavgası kamerada

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 00:35 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 00:46

Bursa'da, iki grup kadının önce tartışıp ardından yumruk yumruğa kavga etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Öte yandan kadınların yumruklu kavgası, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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