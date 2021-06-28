Kadıköy-Ataşehir İETT otobüsünü karıştıran kavga! Şoförün yolcuya küfür ettiği anlar kamerada

Kadıköy-Ataşehir arası çalışan İETT otobüsünde şoför ile yolcular arasında yaşanan tartışma saniye saniye kameralara yansıdı. Orta kapıdan binen bebekli iki kadını kart basmadıkları gerekçesiyle araçtan indiren şoför ile kadınlara destek veren yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şoförün otobüsü kullanırken kendisini görüntüleyen yolcuya küfür ettiği görüldü.





Kadınlardan birinin, bebeğini tuttuğu için kart basamadığını söylemesiyle şoför ile aralarında tartışma çıktı. Şoför, Şehit Ersin Ozan Durağında durarak, bebekli kadın ve yanındaki arkadaşını otobüsten indirdi.





Otobüsteki diğer yolcular bunun üzerine şoföre tepki gösterdi. Bebekli yolcuların gitmesinden sonra otobüse binerek, yoluna devam eden şoför ile yolcular arasındaki tartışma devam etti.





YOLCULARA KÜFÜR ETTİ

Şoför, yaşananları cep telefonuna kaydedip, ilerideki bir durakta inen yolcuyu otobüsle bir süre takip ederek, ona küfür etti.







Tüm yaşanan tartışma ve şoförün otobüsü kullanırken kendisini görüntüleyen yolcuya küfür ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.