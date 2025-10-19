Jandarmadan köpek dövüşçülerine suçüstü

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Melikgazi İlçesi, Sarımsaklı Mahallesi'nde köpek dövüşü yapan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 1 organizatör, 2 köpek sahibi olmak üzere toplam 13 kişi köpek dövüşü yapıldığı sırada suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, şahıslara toplam 120 bin 211 TL idari para cezası uygulandı. Dövüştürülen 2 adet köpek ise hayvan barınağına götürülmek üzere Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi.