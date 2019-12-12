Jandarma Özel Harekat'ın kafa kamerası kaydetti! O teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar!

Ağrı’da Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlene operasyonlar sırasıda çıkan çatışma anbean kaydedildi. Silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalına Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma anbean kaydedildi.
Silahlı 4 terörist çatışmada etkisiz hale getirildi.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER
Teröristlerin fotoğrafları yayınlanırken, güvenlik güçleri; bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesine el koydu.
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