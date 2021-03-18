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İzmir'de korkunç olay! Parkta ölü bulundu

İzmir'de korkunç olay! Parkta ölü bulundu
18.03.2021 09:45
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İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında bulunan parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sırasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.


İzmir'in Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki parkta Engin Şenay (46) ölü bulundu. Şenay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde bekleyen vatandaşlar, sabaha karşı, yakındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu hemen hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine parka polis ekipleri, sevk edildi. Yapılan kontrolde ölü olduğu belirlenen kişinin, Engin Şenay olduğu tespit edildi. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Şenay'ın ölümü yapılacak otopsiyle saptanacak.
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