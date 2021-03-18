İzmir'de korkunç olay! Parkta ölü bulundu

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında bulunan parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sırasında şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.