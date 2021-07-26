Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/izmir?type=2" class="">İzmir</a>'de <a href="/index/kadina_siddet_33438801073?type=2" class="">kadına şiddet</a>! Sokak ortasında <a href="/index/darp?type=2" class="">darp</a> kamerada!

İzmir'de kadına şiddet! Sokak ortasında darp kamerada!

İzmir'de kadına şiddet! Sokak ortasında darp kamerada!
26.07.2021 15:29
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İzmir'in Konak ilçesinde G.Ö.’nün, sokak ortasında eşi T.Ö.'ye şiddet uyguladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale ederken, T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı.


Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi.

G.Ö., eşi T.Ö.'ye iddiaya göre yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı, ardından da boynundan sertçe itti.

T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, çarptığı yanındaki çocuğu park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu.

G.Ö., düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale etti.

T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı.

Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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