İzmir Konak'ta deniz taştı iş yerlerini su bastı!

İzmir'de dün zaman zaman saatteki hızı 111 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle kent genelinde 33 ağaç devrildi; Menderes, Tire, Karaburun ve Foça'da binaların çatısı uçtu. Karşıyaka'da deniz taştı.

Fırtına bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerinde fırtınanın saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıktı. Fırtınanın yön değiştirmesi nedeniyle bu kez Konak'ta deniz taştı. Kordon boyunda yol, 30 santimetreyi bulan suyuyla doldu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Sahildeki bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Rüzgar güney ve güneybatı yönünden tam fırtına şeklinde esecek. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı" açıklaması yapıldı.

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Fırtına İzmir'de deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Dün İZDENİZ tarafından yapılan açıklamayla saat 08.25'te iptal edilen vapur seferleri hava koşulları nedeniyle bugün de yapılamadı. Fırtınanın ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniyor.

Karşıyaka sahilinde vakit geçiren vatandaşlardan Baturhan Kınay, "Dün fırtına ülke genelinde çok etkiliydi. Yürümekte bile zorlandım. Bugün için de sahilde biraz vakit geçirmek istedim. Uyarılar bugün de devam ediyormuş. İlerleyen saatlerde fırtına etkisini arttırırsa ben de sahil kesiminde durmam" dedi.