RAMAZAN İMSAKİYE
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İzmir Çeşme'de çevre katliamı! Ormanlık alanda yürek sızlatan manzara

İzmir Çeşme'de çevre katliamı! Ormanlık alanda yürek sızlatan manzara
07.05.2021 16:04
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CHP’li İzmir Belediyesi’nde yaşanan çevre katliamı yürek sızlatan cinsten. Çeşme’de kimliği belirsiz kişilerce ormanlık alana moloz ve inşaat artıkları atıldı. Orman yangınına da davetiye çıkaran atıklar yetkililer tarafından görmezden geliniyor. Çevre katliamını bölgede yorumlayan uzmanlar, gereken tedbirlerin alınmadığına ve kirliliğin önemsenmediğine dikkat çekerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konularında geride kaldığını belirtiyor.


İzmir Çeşme'deki çevre katliamı A Haber canlı yayınında ele alındı. Popüler turizm bölgesinde ormanlık alana dökülen molozlar ve çöpler göze çarpıyor. İnşaat şirketlerinin denetimden kaçan küçük kamyonet, kamyon ve traktörleri kullanarak ormanları moloz döküm alanına çevirdiği görülüyor.

YANGINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR
Ormanlık alandaki şişeler ve cam atıklar da yangına davetiye çıkarıyor. Çevre katliamını bölgede yorumlayan uzmanlar, gereken tedbirlerin alınmadığına ve kirliliğin önemsenmediğine dikkat çekiyor.
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