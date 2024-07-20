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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024, 23:45 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 23:45

İzmir Buca'da yerde yatan köpeğe acımasız saldırı kamerada!

İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde ellerinde sopa bulunan baba oğulun yerde uyuyan yaşlı ve tek gözü görmeyen köpeğe acımasızca vurdukları anlar kameralara yansıdı. Başına ve sırtına defalarca darbe alan köpeğin durumu ciddiyetini korurken, saldırgan baba oğulun ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, ellerinde sopa bulunan baba oğulun yerde uyuyan köpeğe acımasızca vurdukları anlar kameralara yansıdı. Başına ve sırtına defalarca darbe alan köpeğin durumu ciddiyetini korurken, saldırgan baba oğul ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

YERDE YATAN KÖPEĞİ ACIMASIZCA SOPALADILAR

Edinilen bilgiye göre, iğrenç olay geçtiğimiz günlerde İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 694 numaralı sokakta meydana geldi. Ellerinde sopa bulunan baba R.K. (64) ve oğlu T.K. (33) yerde uyumakta olan 15 yaşındaki yaşlı ve tek gözü görmeyen köpeğe acımasızca defalarca vurdu. Başından ve belinden yaralanan köpeğin acıyla bağırmasına rağmen durmayan saldırgan baba oğul, ellerindeki sopalarla olay yerinden ayrılırken, yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.

KÖPEĞİN DURUMU AĞIR

Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan köpek götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi altın alınırken, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından hayvanseverler olaya tepki gösterdi.

SALDIRGAN BABA-OĞUL SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine saldırgan baba oğul Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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