RAMAZAN İMSAKİYE
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İzmir Buca'da önce polislerden kaçtı ardından kaza yaptı! O anlar güvenlik kamerasında

İzmir Buca'da önce polislerden kaçtı ardından kaza yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
27.04.2021 09:12
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Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde polis kontrolünden kaçan bir sürücü kaza yaptı. Kaza sonucunda ise 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandı. Kazayla ilgili yapılan incelemelerde polisten kaçan kişinin 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi.


Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde polis kontrolünden kaçan bir sürücü kaza yaptı. Kaza sonucunda ise 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandı. Kazayla ilgili yapılan incelemelerde polisten kaçan kişinin 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 CLP 33 plakalı otomobille seyir halinde olan Sabri A., kendisini durdurmak isteyen polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sabri A.'nın durmaması üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için takip başlattı. Sabri A. ile polis arasındaki kovalamaca, Sabri A.'nın Buca ilçesindeki 302 ve 317 sokak kesişiminde Mehmet A.'ya ait otomobile çarpması ile son buldu.

Çarpmanın etkisiyle Mehmet A.'nın bulunduğu 35 SZ 322 plakalı otomobil, park halindeki başka bir otomobile vurdu. Kazada Sabri A. ile diğer otomobilde bulunan Mehmet A. ve yolcu konumundaki oğlu A.A.A.(10) yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Mehmet A., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Mehmet A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, A.A.A. ile Sabri A. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sabri A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili sürücülere yapılan incelemelerde polisten kaçan Sabri A.'nın 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sabri A.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal etmekten 5 bin lira para cezası kesildi. 2 yıl ehliyetine el konulan sürücünün aracı da trafikten menedildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası yaşanan sıcak dakikalar ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Sabri A. otomobili ile Mehmet A.'nın otomobiline çarpıyor, Mehmet A.'nın otomobili de park halindeki başka bir araca vuruyor. Bu sıralarda, kovalamaca nedeniyle arkadan polis aracının geldiği görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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