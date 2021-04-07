İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'yı savunduğu ortaya çıktı!

Yaptığı yalan açıklamalar ve kızının sık sık karıştığı skandallarla gündeme gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan bu kez terör örgütü savunuculuğuna soyunmasıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde PKK propagandası yapmaktan yargılanacak olan Melis Alphan'a destek çıkan Türkkan'ın 2014 yılında da FETÖ'nün tetikçileri Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'yı cansiparene savunduğu ortaya çıktı. Türkkan, "Ekrem Dumanlı'nın terörist olduğu yerde ben baş terörist olamaya hazırım. Benim ismim Lütfü Türkkan! Ekrem Dumanlı'dan, Hidayet Karaca'dan terörist çıkartamazsınız. Terörist çıkmaz bunlardan. Bunu yediremezsiniz, millette" dediği görüldü.