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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Pervin Buldan benim faili meçhulcü olduğumu söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Pervin Buldan benim faili meçhulcü olduğumu söyledi
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP'li Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamıştı. Gizli yürütülen kirli ittifak ortaya çıkarken bazı İYİ Partili'ler duruma tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li Pervin Buldan ile kendisini kutladığı 8 Mart paylaşımıyla ilgili konuştu. Akşener, Buldan'ın eşinin ölümü nedeniyle kendisini 'katil' olarak nitelendirdiğini ve bu nedenle İYİ Parti'de söz konusu paylaşımın büyük tepki çektiğini dile getirdi.


CHP'li İBB Başkanı , PKK'nın siyasi kolu HDP'li ve İYİ Parti Genel Başkanı 'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamıştı.

Gizli yürütülen kirli ittifak ortaya çıkarken bazı İYİ Partili'ler duruma tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında İmamoğlu'nun HDP'li Pervin Buldan ile kendisini kutladığı 8 Mart paylaşımına İYİ Partili isimlerin neden tepki verdiğini açıkladı.

"BULDAN BENİM FAİLİ MEÇHULCÜ OLDUĞUMU SÖYLEDİ"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart'ta HDP'li Pervin Buldan ile kendisinin yer aldığı kutlama tweetine ilişkin, "Arkadaşlarımız üzüldü. Neden üzüldü. 24 Haziran'da Buldan benimle ilgili çıktı, faili meçhulcü olduğumu, katil olduğumu tarif etti." ifadelerini kullandı.

Buldan'ın kendisini eşinin öldürülmesinde azmettirici olarak suçladığını ifade eden Akşener, "Ben o sırada görevde değildim. Buldan'ın o günkü görevlileri iyi araştırması gerekir. Bu çok yanlış." ifadelerini kullandı.

BEN ŞERBETLİYİM
İYİ Partili birçok siyasetçinin Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermesine ilişkin Akşener, "İkimizin aynı yerde olmaması gerektiğine kanaat getirdiler. İmamoğlu bana tweet atacağını söylemedi" dedi. Akşener, "Sayın İmamoğlu bana mesaj attı. Ama şimdi WhatsApp mesajlarını söylersek ayıp olur" dedi. Akşener, "Siyasette özen göstermek gerekir, empati yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.

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