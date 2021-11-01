İsviçre'den Kaş'a geldi! Mezar oldu! Fulya Özdemir cinayetinde katil Atilla Makta'ya verilen ceza aileyi kahretti

Aile avukatı Selami Dalyan bu kez Yargıtay Ceza Dairesine itiraz etti. İşte Fulya Özdemir cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesi ve detayları...

SON DAKİKA | YARGITAY FULYA ÖZDEMİR KARINI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi katil zanlısı Atilla Makta'ya haksız tahrikten indirim uygulanamayacağını belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi bozma gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"HAKSIZ TAHRİK DEĞİL"

"Sanık Atilla'nın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki maktulün kendisine hakaret ettiği yolundaki savunmalarına, maktulün belirtilen hakaretleri ne zaman, ne şekilde ve nerede gerçekleştirdiğini belirtmemesi ve soyut savunmalardan öteye gitmemesi nedeniyle itibar edilemeyeceği, sanık ile maktul arasında sadakat yükümlülüğü gerektiren bir ilişki olmadığı, maktulün sanığa söylediği iddia edilen 'Sana yalan söyledim, seni sevmedim, seni başkaları ile aldattım, hayatımda biri var' şeklindeki sözlerinin haksız tahrik nedeni olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeksizin, sanık hakkında haksız tahrik indirim uygulayamasın" dedi. Kararı bozarak dosyayı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM ETTİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararını ardından Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden duruşma yapıldı. Yerel mahkeme, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyarak katil Atilla Makta'yı bu kez ömür boyu hapse mahkum etti. SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan katil Atilla Makta büyük şok yaşadı.

"KIZIMIN DOĞUM GÜNÜNDE KATİLİ MAHKUM OLDU"

Karanın ardından baba Eyvaz Özdemir adaletin sonunda tecelli ettiğini söyledi. Kızının 26 Ekim doğum olduğunu da belirten acılı baba, "Kızıma sarılıp nice güzel yaşlar dileyemediğim için çok üzgünüm. Hunharca bir cani tarafından katledilişinden bu tarafa 5 acı dolu yıl geçti. Bu gün sana bir haberim var mis kokulu çiçeğim. Doğum gününde Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi seni katleden caninin müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Bu defa adalet yerini buldu.İnşallah azmettirenlerde kat be kat belalarını ve cezalarını bulacaklar. Kızım mekanın cennet olsun. Nurlar içinde yat. Sen her zaman kalbimde ve benimlesin. Rahat uyu mis kokulu çiçeğim" dedi.

HAYALİ SONU OLMUŞTU

Fulya Özdemir, yıllarca İsviçre'nin Zürih kentinde yaşadı. Hem İsviçre, hem Türk vatandaşıydı. 6 dil bilen bankacı Fulya'nın iyi bir işi vardı, iyi para kazanıyordu ancak hayatından memnun değildi.

Antalya Kaş'a yerleşip resim ve ağaç süsleme yapmak istiyordu. 2015 yılı başında bu hayalini gerçekleştirdi.

Mükemmel kariyerini bırakıp Çukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı villada tek başına yaşamaya başladı. Villada bir atölye kurdu, arkadaşlar edindi, hayatından memnundu.

Ancak İsviçre'de yaşayan babası Eyvaz Özdemir, en son 15 Ekim 2016 tarihinde görüştüğü kızına bir daha ulaşamayınca hemen Kaş'ta gelmişti.

Ardından da kızı Fulya Özdemir'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.