İstanbul'da sokaklar köstebek yuvasına döndü: Vatandaşlar CHP'li belediyelere isyan etti

04.07.2020 21:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un çeşitli noktalarında başlayan ve bir türlü tamamlanamayan altyapı çalışmaları İstanbulları çileden çıkardı. A Haber muhabiri çalışmaların olduğu o sokakların nabzını tuttu. Beşiktaş'ta yapılan alt yapı ve yol çalışmaları nedeniyle yollar köstebek yuvasına döndü esnaf isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un çeşitli noktalarında başlayan ve bir türlü tamamlanamayan altyapı çalışmaları İstanbulları çileden çıkardı. A Haber muhabiri çalışmaların olduğu o sokakların nabzını tuttu.

Beşiktaş'ta yapılan alt yapı ve yol çalışmaları nedeniyle yollar köstebek yuvasına döndü esnaf isyan etti.