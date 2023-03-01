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İstanbul'da film sahnesini aratmayan olay: Otomobilin önünü kesip sürücüyü kaçırdı

İstanbul'da film sahnesini aratmayan olay: Otomobilin önünü kesip sürücüyü kaçırdı
01.03.2023 16:55

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Tuzla'da bir siteden çıkan otomobilin önü minibüsle kesildi. Minibüsten inen silahlı 3 kişi otomobil sürücüsünü hedef aldı. Sürücü kaçmak istese de başarılı olamadı. Araçtan zorla indirilip darbedilen sürücü, minibüse sokularak kaçırıldı. Otomobildeki kadın ise direksiyon başına geçip, minibüsü takip etti. Film sahnelerini aratmayan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, siteye kısa süre önce taşındığı öğrenilen kişi, yanında bir kadınla otomobiliyle sitenin otoparkından hareket etti. Otoparktan çıktıkları sırada servis minibüsüyle otomobilin önü kesildi.

BİRİ SİLAHLI 3 KİŞİ SÜRÜCÜYÜ KAÇIRDI

Minibüsten inen biri silahlı 3 kişi, önce otomobilin kapılarını açmaya çalıştı ardından aracın camlarına vurmaya başladı. Daha sonra otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan kadın araçtan indi. Şüpheliler, darbettikleri sürücüyü zorla minibüse bindirdi. Minibüse binen şüpheliler, olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, minibüsün peşinden gitti.

KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA

Film sahnelerini aratmayan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin sürücüyü otomobilden çıkarıp minibüse bindirerek kaçırdığı, kimliği belirsiz kişiler minibüsle olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, aracın peşinden gittiği görülüyor.

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