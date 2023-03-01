İstanbul'da film sahnesini aratmayan olay: Otomobilin önünü kesip sürücüyü kaçırdı

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, siteye kısa süre önce taşındığı öğrenilen kişi, yanında bir kadınla otomobiliyle sitenin otoparkından hareket etti. Otoparktan çıktıkları sırada servis minibüsüyle otomobilin önü kesildi.

BİRİ SİLAHLI 3 KİŞİ SÜRÜCÜYÜ KAÇIRDI

Minibüsten inen biri silahlı 3 kişi, önce otomobilin kapılarını açmaya çalıştı ardından aracın camlarına vurmaya başladı. Daha sonra otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan kadın araçtan indi. Şüpheliler, darbettikleri sürücüyü zorla minibüse bindirdi. Minibüse binen şüpheliler, olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, minibüsün peşinden gitti.

KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA

Film sahnelerini aratmayan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin sürücüyü otomobilden çıkarıp minibüse bindirerek kaçırdığı, kimliği belirsiz kişiler minibüsle olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, aracın peşinden gittiği görülüyor.