SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul Valisi Davut Gül Saraçhane’deki izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camii’nde inceleme yaptı!
Haberler Haber Videoları

İstanbul Valisi Davut Gül Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yaptı!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 12:47

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresindeki izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camii ve haziresini yerinde inceledi. Cami içi, avlu ve çevresindeki hasar hakkında yetkililerden bilgi alırken, emniyet mensuplarıyla da durum değerlendirmesi yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde zarar görev Şehzadebaşı Camii ve haziresinde inceleme yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresinde devam eden izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.

'HAKETTİKLERİ CEZALAR VERİLECEKTİR'

Vali Gül sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Özgür Özel DEM Parti'den neden özür diledi?
24.03.2025Pazartesi
RTÜK darülacezede iftar programı düzenledi!
24.03.2025Pazartesi
Bodrum’da camcı cinayeti: Devran Hasan Değirmenci taciz sebebiyle katil olduğunu itiraf etti!
24.03.2025Pazartesi
Aydın'da Kuyucak'ta otobüs bariyere çarptı: 1 ölü 26 yaralı!
24.03.2025Pazartesi
Vandallar cami ve hazirelere saldırdı: Kamu düzenini bozanlara müsamaha gösterilmeyecek
24.03.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Gaziantep’te silahlı saldırı: 2 ölü 01:20
Gaziantep'te silahlı saldırı: 2 ölü
23.03.2025Pazar
Saraçhane’deki siyonist! Evanjelik Michael Ganoe Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi 00:29
Saraçhane’deki siyonist!
23.03.2025Pazar
CHP’de İmamoğlu tutuklandı bayramı! Bahar Feyzan; ’’Hayretle izliyorum’’ 01:17
Şikayet eden de sevinen de onlar!
23.03.2025Pazar
CHP kimlikli marjinal sol örgütler içip içip Şehzadebaşı Camii duvarına işedi 00:41
CHP'li vandallar cami duvarına pisledi
24.03.2025Pazartesi
CANLI YAYIN