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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika duyurdu! İstanbul'da koronavirüs aşı oranı ne?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika duyurdu! İstanbul'da koronavirüs aşı oranı ne?
16.09.2021 12:15
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Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya megakentin koronavirüs aşı oranını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9 milyon 472 bin 237, 2.doz 7 milyon 291 bin 509, 3.doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 16 Eylül itibariyle kentte aşılama oranının yüzde 82,5 olduğunu belirterek, aşı yaptıranların sayısını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9 milyon 472 bin 237, 2.doz 7 milyon 291 bin 509, 3.doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

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