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İstanbul Üniversitesi’nde köpeklerden kaçarken 4 metreden düşen öğrenci yaralandı!
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İstanbul Üniversitesi'nde köpeklerden kaçarken 4 metreden düşen öğrenci yaralandı!

Giriş Tarihi: 9.04.2025 21:51:26

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde bir öğrenci, köpeklerden kaçmaya çalışırken 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde bir öğrenci iddiaya göre köpeklerden kaçmak isterken 4 metre yükseklikten düştü. Beton zemine düşerek yaralanan öğrenci olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde üniversitenin Avcılar Kampüsü'nde meydana geldi. Kampüste yürüyen öğrenci iddiaya göre köpeklerin üzerine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı. Öğrenci kaçtığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekiler öğrencinin yardımına koşarken, kampüsteki köpekler ise uzaklaştı. Yaralı öğrenciye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Öğrenci ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

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