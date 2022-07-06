İstanbul Şişli'de yangın paniği! Metruk bina alev alev yandı

Şişli Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi saat 07.00 sıralarında iki katlı metruk binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle çıktı.

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

Binadan yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki taraftan müdahale etti.

Alevlerin yan binaya sıçramaması için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yan binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangını görerek olay yerine gelen Hasan Mutlu, "Yukarıdan gelirken dumanları gördüm. Burası boş metruk bina. Kimse yaşamıyor. Ama dilenciler kalıyordu"dedi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.