İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu! Bu arabalar Türkiye'ye nasıl getiriliyor?

İstanbul merkezli 9 ilde Lüks otomobiller üzerinden büyük vergi vurgunu yapan firma ve kişilere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından, lüks otomobil kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu tespit edilen 24 lüks otomobil ele geçirildi. Otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. Peki bu arabalar Türkiye'ye nasıl getiriliyor? İşte dev operasyonda dikkat çeken detaylar...

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından temin edilen ve usulsüz yöntemlerle satıldığı belirlenen 24 lüks otomobile el konuldu.

9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobil kaçakçılığına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 araca el konuldu.

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Yapılan incelemede, devletin söz konusu araçlar nedeniyle 27 milyon lira vergi kaybına uğratıldığı belirlendi.

Otomobilleri farklı yöntemlerle yurt içine sokan, bunları sahte evrak düzenleyerek satan ve alanlara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

FARKLI YÖNTEMLERLE LÜKS ARAÇLARI YURDA SOKMUŞLAR

Şüphelilerin lüks otomobilleri gümrük vergilerini kısmen ya da tamamen ödemeyerek tescil işlemleri yaptırarak ithal ettikleri belirlenirken, otomobillerin bir kısmının yurt dışında çalıntı kaydı olduğu ve Interpol tarafından arandığı, bir kısmının turistik kolaylıklardan faydalanılarak yurda getirildiği, şüphelilerin bazılarına da ithalat kapsamında otomobil olarak getirilerek tadilat-montaj adı altında vasıfları değiştirilip ÖTV muafiyeti sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ilk tescil belgesi için "sahte trafik şahadetnamesi" düzenlemek suretiyle aracın alıcısına bu evrakı ibraz ederek orijinal belge gibi noterlere müracaatını sağladıkları belirtildi.

İlk tescil işlemini yaptıran şüphelilerin sahte şahadetname üzerinde aracın orijinal şasi numarasının harf ya da rakam gruplarında bir iki tanesini değiştirerek noterlerde ikiz şasi numarasının görülmesini engelledikleri tespit edildi.

Zanlıların ayrıca hazırladıkları sahte şahadetname ve evrak üzerinde değiştirilmiş şasi numarası ile ilk tescil işlemini ÖTV'siz yaptırdıkları, ilk tescil işleminin bitimine yakın şasi numarasında yanlışlık olduğunu söyleyerek orijinal şasi numarası ile trafik tescil belgesi aldıkları ortaya çıktı.

BU ARABALAR NASIL TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR?

Konuyla ilgili edindiği bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Melis Coşan "Turistler vekaletle kendi araçlarıyla ülkeye girip tekrar kendi araçlarıyla çıkabiliyorlar. İşte bu yöntemle suçlular ülkeye araçlarıyla geliyorlar. Ancak çıkış olmuyordu. Böylelikle söz konusu lüks araçları ülkeye sokmuş oluyorlar. Sahte belge düzenleyerek noterlerde tescil ettiriyorlardı. Bu sayede yeni bir plaka üzerinden yeni araçmış gibi satışı yapılmış oluyordu. Böylelikle hem ÖTV'den hem de vergiden kaçmış oluyorlardı. Söz konusu lüks araç vurgununun kamuya zararı ise 24 milyon TL'yi buluyor" dedi.