Haberler Haber Videoları İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
13.05.2022 08:46

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:10
Gece yarısı acı son! Kadın...
Haber 00:43
Yargıtay Canan Kaftancıoğlu'na...
Haber 02:57
Kocaeli'de fabrika yangını! 10...
Haber 01:23
Ortalık karıştı: Önce erkekler...
Haber 00:45
Yargıtay'dan flaş Kaftancıoğlu...
Haber 01:25
Yola çıkacaklar dikkat! 35 gün...
Haber 01:44
İnlerine giriliyor: 551...
Haber 04:12
Erdoğan'a yıllar önce böyle...
Haber 06:23
Fahiş artışa fren geliyor!
Haber 01:19
Adana'da dehşet: Eğlence kanlı...
Haber 00:25
Kaldırımda oturanlara çarptı!
Haber 01:45
Türkiye'den Ukrayna - Rusya...

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı.

Haber Videoları

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 12'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullanan, büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen, TSK ve Emniyet mahrem yapılanmasında bulundukları belirlenen farklı meslek gruplarından 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş kamu personellerinin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

SON DAKİKA