PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 16:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 16:23

İstanbul için özel deprem yasası geliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul için özel bir yasa için çalışıldığını duyuran Mehmet Özhaseki "Hızlı adımlar atarak TBMM'de yaz dönemi davet edilerek görüşülebilir." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL İÇİN ÖZEL DEPREM YASASI
İstanbul için özel bir yasa için çalışıldığını duyuran Mehmet Özhaseki "Hızlı adımlar atarak TBMM'de yaz dönemi davet edilerek görüşülebilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemler alacağız." dedi.

"6 ŞUBAT'IN MALİYETİ 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"
Bakan Mehmet Özhaseki 6 Şubat depremi ile ilgili de konuştu. Depremlerde 680 bin konutun yıkıldığını söyleyen Özhaseki, "Maliyet 100 milyar doların üzerinde." dedi.

EN ÇOK YIKIM HATAY'DA
2 milyona yakın vatandaşın da halen evinden uzakta yaşadığını belirten Özhaseki, konteynerlerde 466 bin, çadırda ise 55 bin kişinin yaşadığını kaydetti.

Bakan en çok yıkımın 254 bin bina ile Hatay'da olduğunu ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
"Suyum yok" isyanına CHP’li belediyeden ‘vana kapalıydı’ iftirası! O vatandaş kabusu yaşadı: Şalteri indirip tuzağa düşürdüler
09.08.2023Çarşamba
Yağış alarmı! İstanbul'da sıcaklara kısa bir ara... Meteoroloji'den uyarı geldi! | Hava durumu
09.08.2023Çarşamba
Değişimciler ayaklandı! Kılıçdaroğlu'ndan 'Manisa' darbesi yiyen Özgür Özel, İmamoğlu gibi kendini yollara vuruyor: "İstifa edecek" kulisi
09.08.2023Çarşamba
Son dakika: AK Parti'de olağanüstü kongre 7 Ekim’de yapılacak! Hamza Dağ'dan 'Değişim olacak' sinyali
09.08.2023Çarşamba
Ekonomi ve İstişare Toplantısı'ndan enflasyonla topyekün mücadele kararı!
09.08.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Nijer’deki Türklerin tahliyesi için özel sefer! 01:12
THY'den Nijer'de tahliye!
09.08.2023Çarşamba
Galatasaray’da Okan Buruk’tan Ljubljana maçı sonrası flaş sözler! Sayılmayan goller Fenerbahçe maçını hatırlattı 02:25
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş sözler!
09.08.2023Çarşamba
Yalnız Kurtlar Operasyonu: DEAŞ’ın 10 bin kişilik listesi ele geçirildi! Gizli servisler peşindeydi İran satın alacaktı... Türk polisi yakaladı 02:17
Emniyetten havalimanında müthiş operasyon
09.08.2023Çarşamba
E-5 Kara Yolu Ünalan mevkiinde 2 araç ve 1 motosiklet kazaya karıştı: 1 ölü 01:16
E-5'te 2 araç ve 1 motosiklet kazaya karıştı: 1 ölü
09.08.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA