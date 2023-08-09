Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

Özhaseki, kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL İÇİN ÖZEL DEPREM YASASI

İstanbul için özel bir yasa için çalışıldığını duyuran Mehmet Özhaseki "Hızlı adımlar atarak TBMM'de yaz dönemi davet edilerek görüşülebilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemler alacağız." dedi.

"6 ŞUBAT'IN MALİYETİ 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"

Bakan Mehmet Özhaseki 6 Şubat depremi ile ilgili de konuştu. Depremlerde 680 bin konutun yıkıldığını söyleyen Özhaseki, "Maliyet 100 milyar doların üzerinde." dedi.

EN ÇOK YIKIM HATAY'DA

2 milyona yakın vatandaşın da halen evinden uzakta yaşadığını belirten Özhaseki, konteynerlerde 466 bin, çadırda ise 55 bin kişinin yaşadığını kaydetti.

Bakan en çok yıkımın 254 bin bina ile Hatay'da olduğunu ifade etti.